Ребенок, попавший под машину российского вице-губернатора, нарушил ПДД

Ребенка, которого сбила машина вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина, уличили в нарушении ПДД. В правоохранительных органах отмечают, что мальчик переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

По словам представителей Княгинина, водитель сразу вызвал ГИБДД и скорую помощь. Экспертиза на алкоголь и наркотические вещества показала, что мужчина был трезв. Ребенок, попавший под машину, был госпитализирован. Сообщается, что в результате аварии мальчик получил ушибы, в результате медицинского обследования перелома у ребенка не обнаружили Водитель сбившего ребенка автомобиля и отец пострадавшего поддерживают связь.