В магазине Петербурга обнаружили более 1700 контрафактных наборов LEGO

В одном из магазинов Северной столицы сотрудниками таможни было обнаружено 1742 контрафактных набора конструкторов LEGO для детей. Данная информация была предоставлена в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

На наборах обнаружили маркировку и изображения, которые нарушают исключительные права на объект интеллектуальность собственности. Ущерб был оценен правообладателем товарного знака LEGO в десять миллионов рублей.

Контрафактные наборы конструкторов были изъяты из магазина. Возбуждено административное дело. В настоящее время принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в связи с противозаконным использованием средств индивидуализации товаров.