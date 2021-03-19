В Петербурге прошли обыски в офисах «Открытой России»
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Обыски связаны с уголовным делом в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича.
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