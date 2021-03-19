Водителю «ГАЗели», сбившему две остановки, выписали штраф на 1,5 тысячи рублей

Сбившему две остановки общественного транспорта водителю назначили административный штраф. Инцидент произошел в Московском районе накануне вечером на Благодатной улице. Водитель «ГАЗели» задел две остановки и уехал, однако немного позже вернулся на место происшествия и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

В отношении мужчины составили административный протокол, предполагающий штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и области.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о протаранившем остановки на Витебском проспекте водители автомобиля «ГАЗ».