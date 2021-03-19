Водитель «Газели» снес остановку «Витебский проспект» и скрылся

В Санкт-Петербурге на Благодатной улице, 17, была снесена остановка «Витебский проспект». Разрушенная остановка была обнаружена местными жителями Московского района на утро. Об этом сообщили петербуржцы в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Исходя из видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, видно, что на тротуар выехала «Газель», которая в процессе движения снесла остановку и затем вернулась на проезжую часть. После этого водитель сразу же скрылся, нарушая при этом ПДД.

Некоторые из очевидцев предположили, что таким образом водитель «Газели» намеревался объехать образовавшиеся на трассе пробки.