На Васильевском острове машина с правительственными номерами сбила ребенка

В Санкт-Петербурге на Василевском острове произошло ДТП с участием 11-летнего школьника, который переезжал пешеходный переход на самокате. В ГУ МВД России по Петербургу и области отметили, что сбивший мальчика автомобиль имел правительственные номера.

Сообщается, что утром, в пятницу, 19 марта, на перекрестке 16-17 линий Васильевского острова и Среднего проспекта водитель на автомобиле Audi A8 сбил на пешеходном переходе мальчика. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, что автомобильные номера принадлежат государственному бюджетному автотранспортному учреждению «Смольнинское». За рулем машины находился 56-летний сотрудник учреждения.