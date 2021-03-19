На проспекте Славы произошло ДТП с участием автомобиля доставки и автобуса

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе около дома 52/1 на проспекте Славы в сторону улицы Фучика произошло ДТП с участие маршрутного автобуса и автомобиля службы доставки. Об этом сообщается в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Один из свидетелей запечатлел кадры столкновения двух транспортных средств. По кадрам видно, что из-за столкновения машины доставки и автобуса, у троллейбусов сильно затруднилось движение. Кроме того, сообщается, что на проспекте перекрыты правый и средний ряд.

Информации о пострадавших пока не поступало.