Максим Резник стал основным фигурантом нового уголовного дела о хранении наркотиков

Прокуратура Петербурга направила уголовное дело, фигурантом которого является Максим Резник, в Следственный комитет. СК направила дело по статье 228 УК РФ еще 12 марта 2021 года. Однако это не то самое скандальное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, где был причастен дальний родственник депутата ЗакСа. О нем ранее сообщал телеграм-канал «Патрульный».

В СК РФ направлено новое дело, которое возбуждено было в тот же день, что и дело в отношении Ивана Дорофеева, родственника депутата. Об этом сообщает «Фонтанка». По мнению издательства, силовики, проводившие обыск в квартире Ивана, инициировали второе уголовное преследование в отношении Максима Резника.

По факту найденных в квартире двух пачек «Ментос», содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «незаконное приобретение, хранение наркотических веществ».

Депутат Законодательного собрания Максим Резник от комментариев отказался, сославшись на высокое давление общественности.