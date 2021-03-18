Дело о сотруднице ЖК «Новая Скандинавия», похитившей 25 млн заемных средств, передано в суд

Одну из руководительниц ЖК «Новая Скандинавия» прокуратура Петербурга признала виновной в хищении денег у дольщиков комплекса. Об этом стало известно от пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура передала дело в Петроградский районный суд. Фигурантом дела стала 66-летняя женщина, которая с 2012 по 2017 похитила у дольщиков ЖК более 1 млрд рублей. Пострадавших дольщиков в деле числится не менее 118 человек.

Напомним, ЖК «Новая Скандинавия» построили в Выборгском районе на месте бывшего завода «Озерки».