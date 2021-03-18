Ночной вор пытался проникнуть в музей-квартиру Бродского

В Петербурге в музей-квартиру Иосифа Бродского пытался проникнуть злоумышленник. Инцидент произошел минувшей ночью в квартире, расположенной на Литейном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

У квартиры есть видеонаблюдение, поэтому владельцы музея увидели, что неизвестный посреди ночи подошел к квартире и заклеил камеру и дверной глазок. Злоумышленник был в темной одежде, однако в квартиру пробраться не смог.

Несмотря на то, что ничего не пропало, в полицию было подано заявление. Вором или злоумышленником мог быть любой гражданин. Среди жителей дома даже есть недовольные тем, что владелец устроил музей и водит туда людей.