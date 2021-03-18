В Петербурге задержали мужчину, скрывавшегося в городе после нападения на сотрудника ОМОНа в Белоруссии

Сотрудники регионального ГУ МВД задержали на территории Петербурга гражданина Белоруссии, которого в республике разыскивают за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления.

Известно, что 41-летний гражданин Белоруссии подозревается в участи в массовых протестах, которые прошли в республике летом 2020 года. Во время акции на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого в Молодечно гражданин уронил на землю ОМОНовца.

Мужчину удалось задержать в общежитии поселка Металлострой.