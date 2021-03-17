У метро «Василеостровская» голый мужчина приставал к прохожим

В Петербурге у станции метро «Василеостровская» голый мужчина пугал прохожих и пытался найти свою одежду. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Весеннее обострение или наркотическое опьянение заставило мужчину появиться на улице совсем без одежды. Сначала неизвестный просто бегал в поисках одежды и ломился в магазины, а затем начал вести себя еще неадекватнее. Он начал биться об землю головой и кричать.

Медики прибыли на место и увезли мужчину. Медосвидетельствование показано наличие в крови психотропных веществ.