Отца девочки, совершившей суицид, отправили в СИЗО по подозрению в истязании ребенка

В Петербурге задержан отец девочки, которая не так давно свела счеты с жизнью. Мужчина подозревается в доведении до самоубийства. Следственный комитет направил 48-летнего подозреваемого в СИЗО.

Напомним, в январе мама нашла дочь мертвой в квартире на Наличной улице. Девочка-подросток жила с мамой, а родители были в разводе. При этом подросток периодически ходила в гости к папе, который жил на Каменноостровском проспекте. Согласно допросу СК, отец истязал девочку психологическим и физическим насилием.

На данный момент мужчина задержан на двое суток. Вопрос о возбуждении головного дела решается.