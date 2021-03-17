В Петербурге школьный психолог признался в растлении несовершеннолетних

В Северной столице задержан 60-летний педагог, который приставал к несовершеннолетним ученикам. Мужчина работает в учебных заведениях психологом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Причиной задержания стало обращение отца одного из учеников в полицию. Отец 13-летнего мальчика сообщил о домогательствах в отношении его сына со стороны педагога. Кроме того, один из студентов ВУЗа, где работает 60-летний психолог, признался, что 10 лет назад тот приставал к нему.

На данный момент возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Кроме того, педагог признался в содеянном.