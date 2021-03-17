На Митрофаньевском шоссе прикрыли незаконную продажу алкоголя

Во время проверки районных помещений сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга выявили сразу несколько нарушений, принадлежащие одному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Так, нарушения выявлены на двух участках по Малой Митрофаньевской улице, а также на одном участке по Митрофаньевскому шоссе. Владелец помещений незаконно использовал здания в течение продолжительного времени.

У предпринимателя не оказалось документов на владение помещениями площадью в 12 тысяч квадратных метров. К тому же мужчина незаконно отгородил участки заборами и реализовывал алкогольную продукцию.

Владельцы привлечен к административной ответственности.