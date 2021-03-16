Полицейские поймали мужчину, выстрелившего из ракетницы в пассажира автомобиля

Сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось поймать преступника, который выстрелил в пассажира машины из ракетницы, а после нанес несколько ударов ножом. Случай произошел на улице Бухарестская.

Как сообщает ГУ МВД, нападавший и потерпевший оказались братьями. У мужчин произошел конфликт, после чего один из них начал жестко избивать своего брата.

На данный момент водитель дает показания в отделе полиции, а второму брату оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего.