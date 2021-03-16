Студентов института им. Иоффе эвакуировали из-за колбы с диоксидом хлора

В Петербурге успешно прошла эвакуация здания Физико-технического института им. Иоффе. Причиной эвакуации называют колбу, которую обнаружили в помещении на Политехнической улице города. В колбе находилось поллитра разложившегося диоксида хлора.

Известно, что вещество может вызвать отравление, а также взорваться. В связи с этим более 300 человек, находящихся в здании, пришлось эвакуировать. Студентов отпустили домой. Инцидент произошел 16 марта.

Колбу удалось обнаружить во время уборки одной из лабораторий института. На данный момент опасность устранена.