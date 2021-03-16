В Купчино автомобилист выстрелил из ракетницы и ударил ножом своего пассажира

В Петербурге посреди рабочего дня произошел конфликт с применением необычного оружия. Инцидент случился вблизи дома №80 по Бухарестской улице в Купчинском районе. О конфликте водителя и пассажира сообщили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Известно, что в районе 13:21 во вторник, 16 марта, водитель выстрелил из ракетницы в пассажира своей машины, а затем ударил его несколько раз ножом по голове. После чего скрылся с места происшествия. На данный момент полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося на улице Бухаресткая.