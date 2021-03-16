Рейс в Анталию вернулся в Петербург из-за сердечного приступа на борту

Во время перелета авиарейса №5863, следовавшего из Петербурга в Анталию, у одного из пассажиров случился сердечный приступ. В связи с этим самолет развернули и вернули в аэропорт Пулково.

Рейс вылетел 16 марта в 10:09, однако был вынужден вернуться в Петербург. У пассажира, вероятно, случился сердечный приступ и в аэропорту Пулково его передали медикам. С ним также была сопровождающая, которая также покинула борт самолета. Известно, что пожилой мужчина находился в сознании.

Самолет дозаправили, и в 13:15 вновь воздушное судно отправилось в Анталию.