БМВ на большой скорости сбил пешехода на Юнтоловском проспекте

В Петербурге в ночь с понедельника на вторник машина сбила пешехода. ДТП произошло на Юнтоловском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Петербуржцы опубликовали информацию в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что автомобиль марки БМВ двигался с большой скоростью, а пешеход перебегал дорогу на красный свет. Удар оказался очень сильным – пешеход перелетел через ограждения на встречную полосу дороги.

На место происшествия оперативно прибыла скорая и пешеход был еще жив. О дальнейшем состоянии пешехода пока не сообщается.

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