Грабителя с «хет-риком» задержали в Петербурге

В Северной столице удалось задержать грабителя, совершившего тря кражи за день. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось в кратчайшие сроки найти и задержать мужчину. Злоумышленник 15 марта, в понедельник, совершил три ограбления. Утром, вооружившись ножом, вор в офисе на улице Уточкина украл 20 тысяч рублей. Затем днем в центре города на улице Ефимова, вооружившись пистолетом, украли из банка 5 тысяч рублей. Однако на этом грабитель не остановился и спустя пару часов, похитил 3 тысячи рублей, угрожая ножом сотрудникам микрофинансовой организации на проспекте Маршала Жукова.

В отношении вора возбуждено уголовное дело.