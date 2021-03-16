Суд Петербурга рассмотрит дело о продаже секретных военных карт

Петербургским судом было зарегистрировано уголовное дело в отношении научного сотрудника, которому предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов.

Сообщается, что судья получил материалы дела с грифом «Совершенно секретно».

Напомним, инцидент произошел в мае 2018 года. Кладоискатель приобрел у научного сотрудника филиала «Центра геодезии» в Петербурге диск, который содержал топографические карта Генштаба 1960-1970-х годов. Покупка обошлась в 9 000 рублей. Позже выяснилось, что проданные научным сотрудником топографические карты являются секретными.