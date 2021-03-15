В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП

В Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулось два автомобиля, в результате чего два человека погибли на месте. Известно, что ДТП произошло в районе 8:15 утра 15 марта на трассе «Анташи – Ропша – Красное Село». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль марки «Фольксваген» врезался в «Шевроле» на 29-м километре трассы. При этом «Фольксваген» вылетел на встречную полосу. В результате ДТП 51-летний водитель немецкого автомобиля и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

На данный момент обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.