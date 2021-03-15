Бывшего начальника петербургской таможни подозревают в крупной взятке

В Петербурге задержан бывший начальник отдела Санкт-Петербургской таможни по подозрению в получении взятки. Олега Гусева задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом Следственный комитет просит арестовать его.

«Задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий экс-начальник отдела таможни Петербурга Гусев. Ему официально предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие будет ходатайствовать о его аресте», - отмечают в СК РФ.

Следственный комитет просит заключить Олега Гусева под стражу на срок в 1 месяц и 12 дней. Подозреваемому вменяют получение взятки в крупном размере.