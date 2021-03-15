Тепло в дома в Шушарах помог вернуть беспилотник

По информации, которая была предоставлена ГУП «ТЭК», ремонт на трубе с дефектом, был закончен досрочно.

Из-за поломки накануне без тепла остались 54 дома, 6 детских учреждений и еще 11 зданий. Для того, чтобы определить точное место утечки, специалисты использовали несколько способов диагностики, в том числе наземный мониторинг с помощью акустической аппаратуры и тепловизионное обследование с беспилотника, с помощью которого дефект был обнаружен.

В пресс-службе ведомства отметили, что ремонт был завершен 15 марта в пять часов утра. Специалисты устранили дефект за 11 часов, вместо 20, установленных нормативом.