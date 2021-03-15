В Петербурге десятиклассница выпала с балкона четвертого этажа

У дома №44 по Гранитной улице 14 марта обнаружили девушку 2003 года рождения. По информации, которая была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов, десятиклассница выпала с 4 этажа.

В результате падения девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму живота. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу №2. Состояние девушки оценивается как тяжелое.

Полицейские Красногвардейского района выяснили, что в день происшествия девушка была в гостях у своего 24-летнего знакомого. Молодые люди употребляли алкоголь. Сообщается, что десятиклассница состоит на учете в психоневрологическом диспансере. За девушкой в настоящее время наблюдают врачи.