В Арбитражном суде Петербурга рассмотрят дело о расторжении контракта на строительство экопарка

Дело о расторжении контракта на строительство экопарка в Приморском районе Северной столицы будет рассмотрено в Арбитражном суде.

Иск к ГКУ «Центр комплексного благоустройства» Смольного был подан бывшим подрядчиком объекта ОАО ССУ-5. Договор с компанией, строившей объект, расторгли в декабре прошлого года в связи с неудовлетворительным качеством песка, используемого на объекте.

Контракт на строительство экопарка в районе перекрестка улиц Камышевой и Яхтенной на сумму 895 рублей заключили в 2019 году. Строительство на объекте, согласно планам, должно было быть завершено в 2021 году. Предварительное судебное заседание состоится 30 марта.