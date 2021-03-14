Таксист, погибший в аварии на Наличной, за пару минут до ДТП высадил пассажиров

В аварии, произошедшей вечером 13 марта, на Наличной улице появились некоторые подробности. Известно, что в аварии пострадало три автомобиля: Range Rover, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Оказалось, что повреждения получила ее одна машина Hyundai Solaris, стоявшая неподалеку от места аварии.

Водитель такси, погибший на месте, является уроженцем Таджикистана. Известно, что молодой человек за несколько минут до смертельного ДТП высадил пассажиров. Виновником аварии считается погибший таксист, который не дал проехать внедорожнику.

Кроме того, появилась информация, что водитель внедорожника получил положительные результаты медосвидетельствования – 1,8 промилле при допустимых 0,3 промилле. Однако мужчина утверждает, что он после аварии принял успокоительного.