На Витебском вечером 14 марта сгорела квартира

В Московском районе Санкт-Петербурга сгорела квартира в жилом доме. Пожар произошел на Витебском проспекте в доме №19/2. Квартира располагалась на втором этаже из десяти. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры задымленного район и горящей квартиры на Витебском проспекте. Известно, что спасательные службы прибыли на место оперативно и уже устранили возгорание. Однако пламя было сильным и квартира, очевидно, сгорела. Информация о пострадавших пока не появлялась.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о эвакуированных из горящей квартире на улице Зины Портновой четырех петербуржцах.