В истории о возможной гранате у подъезда на Энгельса появились новые подробности

На проспекте Энгельса у дома № 128 сначала появились сотрудники полиции, а затем приехала машина ОМОН. Причиной стала граната, которую заметили местные жители. Изначально предполагалось, что пакет с предметом, похожим на гранату, нашли у подъезда жилого дома.

Однако к вечеру появилась актуальная информация о случившемся. Дело в том, что у подъезда находился мужчина в неадекватном состоянии, который ругался матом и вскоре был задержан полицией за мелкое хулиганство.

У мужчины в руках был сувенирный пакет, который привлек внимание жильцом дома, а также сотрудников полиции. Дело в том, что в пакете находился предмет, напоминающий гранату. Прибывший на место ОМОН и сотрудники Росгвардии выяснили, что в пакете находился пустой корпус учебной гранаты.