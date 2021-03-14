МЧС спасли из горящей квартиры четырех человек

В Кировском районе Петербурга посреди дня загорелась квартира в одном из жилых домов на улице Зины Портновой. Спасателям удалось спасти людей, находящихся внутри, а также устранить возгорание к 16:32. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Известно, что квартира, где начался пожар, находится в доме №21 в корпусе 1. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС, достали из огня четырех человек.

«В девятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на четвертом этаже обгорела обстановка в одной из комнат на площади 5 квадратных метров», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, спасатели эвакуировали шесть человек, проживающих этажами выше. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку.