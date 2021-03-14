Авария на трассе «Кола» собрала огромную пробку в несколько километров

Стали известны последствия лобового столкновения на трассе в Кировском районе Ленобласти. После того, как на место прибыли специальные службы, образовалась пробка на несколько километров. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». Пробка растянулась на четыре километра.

Кроме того, появилась информация о пострадавших в аварии. Стало известно, что пассажира «Митсубиси» доставили в больницу, а водитель автомобиля марки «Хендай» погиб от полученных в ДТП травм.

Напомним, авария произошла на трассе «Кола» вблизи поселка Путилово. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и задели третью машину.