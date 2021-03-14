В Ленобласти произошло лобовое столкновение двух машин

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали кадры страшного ДТП в Ленинградской области. Столкновение трех автомобилей произошло вечером 14 марта на Мурманском шоссе в районе поселка Приладожский.

Двое автомобилей столкнулись лоб в лоб и задели третий автомобиль. Одна из машин сильно пострадала. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На данный момент нет информации о водителях и пассажирах.

Неизвестно есть ли пострадавшие в аварии на шоссе. Однако на место ДТП прибыла машина реанимации.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил об аварии со смертельным исходом, где водитель такси не справился с управлением и погиб.