На проспекте Энгельса ОМОН проверяет подозрительный предмет

В Петербурге у парадной дома №128 по проспекте Энгельса был обнаружен подозрительный, похожий на гранату, предмет. Местные жители обратились в соответствующие службы, чтобы проверить содержимое найденного пакета и обезопасить себя.

Правоохранительные органы сообщают, что сотрудники ОМОН выехали на место, где обнаружили возможное взрывчатое вещество 14 марта, в воскресенье.

Если подтвердится, что в пакете граната или другое взрывчатое вещество, то его, безусловно, обезвредят. Однако, неизвестно, кому могло понадобиться пугать местных жителей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что на проспект Энгельса выехали сотрудники МЧС по факту жалоб на запах гари в подъезде.