На проспекте Энгельса местные жители испугались запаха гари

В Выборгском районе Санкт-Петербурга жители дома № 138/2 по проспекту Энгельса заметили запах гари. Однако дыма в подъезде нет. Бдительные жильцы вызвали 14 марта спасательные службы. Об инциденте стало известно из социальной сети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры прибывших на место спасателей. На данный момент специалисты осматривают здание, однако дыма не видно. Вскоре сотрудники экстренной службы начали затягивать пожарный шланг на третий этаж через балкон.

Подробности случившегося еще уточняются. Возможно, бдительные соседи предотвратили пожар и не допустили жертв.