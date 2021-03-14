В центре Петербурга в «битве» между такси и каршерингом пострадала маршрутка

В Петербурге произошло очередное ДТП с участием такси. В Центральном районе Северной столице днем 14 марта столкнулись две машины. Одна принадлежала сервису каршеринга, а друга такси. В результате столкновения первая машина вылетела в сторону и врезалась в маршрутку.

По информации из экстренных служб, пострадавших в аварии нет, однако два автомобиля и одна единица общественного транспорта Петербурга теперь нуждаются в ремонте.

Последнее время в городе участились случаи аварий с участием такси. Напомним, сегодня в аварии погиб водитель такси, а в двух других воскресных авариях автомобили такси получили значительные повреждения.