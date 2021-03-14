Девушку вместе с ее Мерседесом похитили и держали в Рощино

На Ординарной улице в Петербурге угонщики похитили Mercedes вместе с сидящей внутри хозяйкой автомобиля. Девушку держали до вечера в Рощино, пока ее не обнаружил ее молодой человек по геолокации на телефоне пострадавшей.

24-летняя девушка сообщила, что утром 12 марта двое неизвестных сели к ней в автомобиль и силой пересадили ее на пассажирское сидение. Затем на ее же машине девушку увезли в Ленинградскую область в поселок Рощино, где удерживали в частном доме.

Ситуацию спас 23-летний сожитель девушки, который отследил ее местоположение по включенной на ее телефоне геолокации. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье за похищение человека (пункты «а» и «г» части 2 статьи 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.