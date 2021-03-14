Петербуржца, ударившего отверткой оппонента, задержали в Приморском районе

В Петербурге в одном из жилых домов на Богатырском проспекте произошла ссора между соседями. 46-летний мужчина и 23-летний молодой человек находились на лестничной клетке. В ходе ссоры мужчина ударил парня отверткой в грудь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обнаружили молодого человека, истекающего кровью. Он сообщил, что его ранил сосед. Полицейские доставили 46-летнего соседа в отделение и возбудили уголовное дело. Молодой человек госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о нападении в петербургском подъезде, где грабители избили битой и отняли IPhone 11.