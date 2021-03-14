В Колпино таксист сбил остановку и врезался в машину с мамой и двумя детьми

В Колпинском районе Петербурга субботним вечером, в районе 19:30, произошла серьезная авария с участием машины такси. ДТП случилось вблизи автобусной остановки на пересечении улиц Ремизова и Тверская.

Известно, что автомобили Hyundai Solaris и Kia Sportage столкнулись на перекрестке. Кто из них виноват в столкновении предстоит установить сотрудникам ГИБДД. После столкновения автомобиль такси вылетел в автобусную остановку.

В машине Hyuindai находился молодой человек, у которого диагностировали перелом бедер. В другой машине находилась 30-летняя женщина. Она получила ЧМТ. Двое ее детей, находившиеся в салоне автомобиля, доставлены в больницу для осмотра врачами.