В массовом ДТП на Васильевском острове погиб таксист

В Петербурге на Васильевском острове столкнулось сразу несколько машин. В результате ДТП один человек погиб, еще два человека в больнице.

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 марта. Внедорожник мчался с большой скоростью и врезался в такси. Машина такси от удара отлетела в две машины, находившиеся на пути. Еще 4 автомобиля получили механические повреждения.

От машины такси почти ничего не осталось, а водитель погиб на месте. Еще двое участников аварии доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

О наличии пассажира в такси не уточняется. На месте ДТП работали экстренные службы.