На Северном проспекте удалось спасти загоревшуюся машину

В одном из дворов Петербурга загорелся автомобиль. Пожар произошел внезапно в припаркованной машине у дома 24 корпус 3 на Северном проспекте. Об инциденте стало известно от очевидцев, опубликовавших кадры в социальной сети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились фото, где заметно, что из машины идет черный дым. Очевидцы также вызвали пожарные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия и быстро устранили возгорание.

Как известно, в ЧП никто не пострадал. Автомобиль сгорел лишь в районе капота. Обстоятельства происшествия на данный момент уточняются.