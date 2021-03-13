Восстановленную ранее дверь дома Станового испортили вандалы

Злоумышленники в ночь с 12 на 13 марта пытались проникнуть на территорию дома Станового, однако им это не удалось. Молодые люди принялись бить ногами по двери, чтобы попасть внутрь. В результате они выбили нижнюю фрамугу.

Об инциденте сообщил Илья Варламов в своем телеграм-канале. Дом Станового известен тем, что не так давно там восстанавливали дверь с помощью фонда «Внимание».

«Ремонт, который сейчас придется экстренно проводить, встанет в копеечку. Поэтому я надеюсь, что уважаемая троица свяжется со мной тем или иным способом и компенсирует затраты на демонтаж, вывоз, ремонт, возврат и установку», - написал Варламов.