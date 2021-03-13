Вслед за Адмиралтейским районом без отопления остались Василеостровский и Курортный районы

39 домов в Василеостровском районе Петербурга остались без отопления из-за ремонтных работ «Теплосети». Тепло пропало 13 марта. Районная администрация обещает вернуть тепло к семи часам вечера.

Известно, что ремонт проводится на улице Опочинина у дома №21. Окончание ремонтных работ намечено на 19:00. Так, 37 жилых домов и два детский сада остались без отопления посреди дня. В Курортном районе города также отключали отопление, однако тепло уже вернулось в дома петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об отключении отопления в Адмиралтейском районе до 18 часов вечера.