В Адмиралтейском районе до вечера отключили отопление

В связи с ремонтными работами Адмиралтейский район Петербурга остался без отопления. Около 30 домов в центре города остались без тепла до вечера. Инцидент произошел в субботу, 13 марта. Тепло обещают вернуть к шести вечера этого же дня. Об этом сообщает Жилкомсервис №2.

Без отопления остались дома на улицах Казанской и Декабристов, а также на Вознесенском проспекте и трех переулках района – Пирогова, Фонарном и Прачечном. Причиной отключения отопления стали ремонтные работы трубопровода, которые проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Отопление отключено до 17:45. Причина — ремонт обратного трубопровода», — уточняют в компании.