В Петербурге пенсионерка выбросила из окна пакет с 400 тыс. рублей

Испугавшись за дочь, бабушка выполнила требования злоумышленника и выбросила в окно пакет с крупной суммой денег. В результате полиции удалось задержать подозреваемых в мошенничестве, а затем возбудить уголовное дело.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию 11 марта после того, как ей позвонили по телефону лже-полицейские. Они сообщили, что ее дочери грозит уголовная ответственность. Во избежание возбуждения уголовного дела попросили набить пакет деньгами и скинуть с окна.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать двух безработных мужчин. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.