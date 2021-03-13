Петербуржцам, отказавшимся от услуг ТСЖ, стали поступать угрозы

Жителям Красносельского района поступают угрозы от неизвестных после того, как они всем многоквартирным домом отказались от услуг управляющей компании. Следственный комитет Петербурга организовал по этому факту доследственную проверку всех обстоятельств.

Один из жильцов дома сообщил о поджоге своего автомобиля после решения организовать собственное ТСЖ. Причиной такого решения стало недовольство жильцами качеством обслуживания дома.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении неизвестных, угрожающих жильцам.