В пятницу вечером в Доме книги эвакуировали 40 человек

Накануне вечером, 12 марта, из здания бизнес-центра «Зингер» было эвакуировано 40 человек из-за обращения о возможном взрыве в Доме книги. Угроза взрыва поступила по электронной почте днем ранее, 11 марта.

В сообщении было названо время и место возможного взрыва. Так, правоохранительные органы готовились к возможному теракту в 23:00 на Невском проспекте в офисе «Зингера».

Прибывшие на место специализированные сотрудники не обнаружили взрывчатых веществ ни в здании, ни на прилегающей территории. Эвакуация и осмотр здания был завершен к 20:40. На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности за ложный донос.