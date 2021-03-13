Волонтеры и сотрудники полиции нашли 11-летнего мальчика, пропавшего в районе Гражданского проспекта

В Петербурге удалось оперативно разыскать 11-летнего мальчика, который потерялся в районе Гражданского проспекта. К поискам ребенка подключилась полиция и волонтерская организация «Лиза Алерт».

В пятницу, в районе 16 часов ребенок ушел в неизвестном направлении. Родители не смогли найти его и обратились в соответствующие учреждения. Так, 12 марта «Лиза Алерт» разослала ориентировку на школьника.

«К поискам подключились не только волонтеры, но и спецслужбы. Добровольцы из "ЛизаАлерт" собираются ночью на Гражданском проспекте, чтобы рассредоточиться по району» - отметили в организации.

Утром 13 марта стало известно, что 11-летнего мальчика удалось найти. Ребенок жив, однако где он был, пока выяснить не удалось.