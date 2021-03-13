На 88-м году жизни скончалась Татьяна Кустодиева, проработавшая 60 лет в Эрмитаже

В Северной столице в возрасте 87 лет скончалась искусствовед Татьяна Кустодиева. Для города это большая потеря, ведь внучка знаменитого художника Бориса Кустодиева работала в Эрмитаже 60 лет и очень полюбилась петербуржцам и гостям города. О смерти Татьяны сообщили в пресс-службе музея.

Татьяна Кирилловна Кустодиева занималась исследованием творчества Рафаэля и Леонардо да Винчи, а также других мастеров эпохи Возрождения. Кроме того, как искусствовед Татьяна являлась ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, а также была признанным экспертом по итальянской живописи XIII-XVI веков.

«Искусствовед с мировым именем, она обладала непререкаемым авторитетом среди исследователей творчества Леонардо да Винчи, которому она посвятила множество научных публикаций…Сфера ее научных интересов охватывала не только наследие знаменитого винчианца, его последователей и учеников, - она увлеченно занималась творчеством Рафаэля, Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли, Гарофало, Бронзино», - вспоминают о коллеге в Эрмитаже.

За 60 лет работы в главном музее города Татьяна Кустодиева создала каталог эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII - XVI веков, а также множество научных статей и книг.