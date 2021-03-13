В ходе рейда полиция обнаружила в Петербурге два адреса, где нелегально регистрировали мигрантов

В Калининском районе Петербурга полицейские в ходе профилактического рейда проверили 44 жилых дома и более 4,3 тысяч квартир в них. В результате удалось выявить массовые проживания мигрантов, а также незаконные постановки на учет. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Для профилактического обхода адресов в полиции выбрали те квартиры, которые сдаются в аренду. В рейде было задействовано 70 участковых. Среди большого количества квартир подозрения у сотрудников полиции вызвали лишь 102 адреса.

Кроме того, в двух квартирах удалось выявить нелегальную постановку на миграционный учет, причем мошенничество было поставлено на поток. В результате возбуждено уголовное дело, а найденные нелегалы будут привлечены к административной ответственности. Так, за последний рейд было выявлено 53 мигранта.